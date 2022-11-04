Эрдоган заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна выступает за проведение переговоров между Россией и Украиной. Об этом он сообщил на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам Эрдогана, переговоры окажут помощь в скорейшем прекращении конфликта между двумя государствами.

"Наш президент отметил на встрече, что считает необходимым возвращение за стол переговоров для скорейшего прекращения противостояния между Россией и Украиной и создания возможности для справедливого урегулирования конфликта", – приводит сообщение администрации турецкого лидера ТАСС.

До этого с предложением провести переговоры между двумя странами выступил Папа Римский Франциск. Он решил, что организовать встречу Путина и Зеленского можно в Ватикане.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Украина отказалась от переговоров по наставлению Запада.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!