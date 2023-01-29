В США подтвердили, что атаку на военный объект в Иране организовал Израиль – СМИ

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Атака беспилотников на оборонный завод в иранском городе Исфахан была организована Израилем. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Израиль нанес тайный удар по оборонному комплексу в Иране", – говорится в материале.

Отмечается, что эта атака стала первой известной израильской операцией против Ирана с момента возвращения Биньямина Нетаньяху на пост премьер-министра Израиля. Также источники утверждают, что США и Израиль прорабатывают новые способы противодействия развитию сотрудничества между РФ и Ираном.

"Ожидается, что новое правительство Нетаньяху не будет предоставлять Украине военную поддержку. Но оно продолжит проводить тайные удары по ядерной и военной программам Ирана", – утверждает издание.

Минувшей ночью мощный взрыв прогремел на складе с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан из-за атаки беспилотников. Отмечалось, что один из дронов удалось сбить, а два других – перехватить и уничтожить.

Позже телеканал Al-Arabiya сообщил о еще нескольких взрывах на других объектах ВПК страны. Как утверждает издание, они якобы являются частью некой спецоперации Израиля, направленной на уничтожение иранской военной инфраструктуры.

Сообщалось также, что атака на военный склад с баллистическими ракетами в Исфахане была осуществлена при участии авиации США.

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