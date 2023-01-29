Иран не откажется от планов по развитию атома после удара по военному объекту – МИД страны

Фото: телеграм-канал ایران خبر

Удар по военному объекту в городе Исфахан никак не повлияет на планы Ирана по развитию мирной атомной энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Чтобы ослабить безопасность Ирана, были сделаны трусливые шаги, которые не смогут повлиять на волю и намерения наших экспертов в отношении развития мирного атома", – приводит его слова агентство Tasnim.

Минувшей ночью мощный взрыв прогремел на складе с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан из-за атаки беспилотников.

Al Arabia писала о еще нескольких взрывах на других объектах ВПК страны. Тем не менее, власти Ирана подтвердили только первый инцидент.

Позже в СМИ появилась информация о том, что к атаке может быть причастна американская авиация. Отмечалось, что целью удара якобы были предприятия, производящие баллистические ракеты.



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