Премьер Испании заявил о наличии скрытых союзников РФ в Европе

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В странах Европы существуют политические силы, которые являются сторонниками российских властей, но пока скрывают такую симпатию, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы должны помешать этим политическим силам проникнуть в [государственные] органы и разрушить Евросоюз изнутри", – приводит его слова ТАСС.

Глава правительства Испании также заявил, что в некоторых странах крайне правым силам, которые пользуются поддержкой основных консервативных партий, будет "дан отпор".

Ранее испанский журналист Фабрицио Казари заявил, что антироссийская политика снижает влияние ЕС в мире и увеличивает его зависимость от США. По его мнению, убеждения о том, что санкции против России смогут сдержать Москву и повлияют на решения Владимира Путина, оказались ложными.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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