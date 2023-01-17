Глава МВФ вспомнила песню "Хотят ли русские войны" на форуме в Давосе

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Глава МВФ Кристалина Георгиева вспомнила песню "Хотят ли русские войны", выступая на экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Есть знаменитая русская песня – "Хотят ли русские войны". И главный посыл этой песни – нет, не хотят. Почему тогда это случилось и как мы можем положить этому конец? Даже столетия войны заканчивались за столом переговоров, и чем быстрее мы найдем возможность, чтобы положить конец этой ужасной войне, тем лучше для всех", – заявила специалист.

Георгиева подчеркнула, что для мировой экономики прекращение конфликта станет "прекрасной новостью".

Директор-распорядитель МВФ вспомнила период своей работы в Москве. По ее словам, ее знакомые русские отождествляли себя с Европой, однако теперь преобладают настроения обособленности, собственного отличия россиян от остального мира.

Георгиева также призвала воздержаться от русофобии.

"В этой ужасной вещи, которую Россия сделала, нельзя выбрасывать всех русских в одном горшке. Нельзя делать этого. Есть так много прекрасных умных русских, которые не согласны с этой политикой", – заявила эксперт.

По мнению Кристалины Георгиевой, мир должен быть объединен человечностью.

Ранее обозреватель Витольд Модзелевский в статье для газеты Myśl Polska заявил, что главным политическим инструментом в Польше стала русофобия, причем пользуются им как представители правящих партий, так и оппозиция.

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