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Главным политическим инструментом в Польше стала русофобия. Об этом заявил обозреватель Витольд Модзелевский в статье для газеты Myśl Polska.

"Русофобия в Польше была частью "политического спорта" – бессмысленной борьбы, отнимающей значительную часть потенциала политического класса", – написал журналист.

По его словам, русофобия была свойственная как правящим партиям, так и оппозиции, при этом между ними "шло соревнование в области антироссийской риторики".

Модзелевский считает, что русофобия всегда занимала важное место в польской политике, но с началом Россией спецоперации, стала основным политическим вектором. По словам обозревателя, соревнование в русофобии у польских политиков стало приобретать гротескный характер.

По его мнению, польские СМИ также подвержены тренду русофобии. Модзелевский пишет, что СМИ в Польше утверждают, что всех поляков без исключения объединяет "ненависть и презрение ко всему русскому".

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