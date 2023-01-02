Польскую журналистку возмутили отдыхающие на курортах россияне

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Польскую журналистку Наталию Гомулку возмутили отдыхающие на египетском курорте россияне. Об этом она написала в статье для портала Onel.

"Видеть российских туристов, вовсю веселящихся на роскошных курортах, просто неприятно", – заявила она.

По словам журналистки, ей стало некомфортно от смеющегося россиянина, а когда она увидела только русский язык в меню одного из ресторанов, то испытала "колоссальное отвращение". Гомулка заявила, что от понимания того, что все в ресторане рассчитано на российского туриста, она потеряла аппетит.

Ранее президент России Владимир Путин назвал западную русофобию расизмом. Об этом он заявил на церемонии принятия в состав РФ четырех новых территорий.

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