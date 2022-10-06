В МИД РФ назвали решение Латвии по русскому языку нарушением конвенции по дискриминации

Фото: РИА Новости/Стрингер/Sputnik

Решение властей Латвии об изучении русского только в качестве языка меньшинства нарушает конвенцию по борьбе с дискриминацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Регулярно ставили и ставим вопрос нарушения прав русскоязычного населения Латвии, где на протяжении многих лет реализуется целый комплекс мер, специально разработанных, направленных на ликвидацию русскоязычного образования", – приводит РИА Новости ее слова.

Ранее член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что власти Литвы, Латвии, Эстонии и Польши систематически нарушают права человека из-за своей оголтелой русофобии.

Он отметил, что прибалтийские государства отказываются от своей истории и разрывают все связи с Россией и ее гражданами. По словам парламентария, такие решения неминуемо окажут негативное влияние на отношения с РФ.



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