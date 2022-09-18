В Латвии призвали проверить информацию о русофобии в Риге

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Латвийский депутат Андрей Юдин возмутился дискриминационным объявлением в общественном транспорте Риги и призвал провести проверку по факту произошедшего. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной возмущения депутата стали фотографии в соцсетях, сделанные в автобусе Риги. На снимках зафиксировали табличку с надписью о том, что "места для русскоязычных находятся только на задней площадке".

Депутат отметил, что органам госбезопасности Латвии необходимо провести проверку и выяснить степень подлинности объявления.

"Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений", – заявил Юдин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неприемлемыми Призывы президента Латвии Эгилса Левитса об изоляции граждан русского общества, которые нелояльны к стране, нарушают морально-этические и гуманитарные нормы.

Захарова уточнила, что представители правозащитных структур должны провести анализ заявлений Левитса и дать им соответствующую оценку.