Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию

Фото: Агентство "Москва"

В России необходимо ввести ответственность за русофобию, вплоть до фиксации соответствующих положений в Уголовном кодексе. Об этом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий написал в своем телеграм-канале.

Он также указал на необходимость создания единой системы защиты людей, которые подверглись преследованию за рубежом.

По его словам, в последние годы тенденция необоснованного задержания россиян на Западе лишь обостряется. Лидерами в этом вопросе Слуцкий назвал США. Он добавил, что Вашингтон развернул охоту за россиянами по всему миру.

"Необходима не только система защиты, но и предупреждения. Россиян при выезде за рубеж – особенно в недружественные страны в текущей ситуации – нужно подробно информировать о том, на что "способны" наши геополитические оппоненты", – написал лидер ЛДПР.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев предложил губернаторам запретить чиновникам выезд за рубеж в новогодние праздники и рекомендовать им отдыхать в пределах России. По его словам, исключениями могут быть дела государственной важности.



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