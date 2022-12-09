Виктор Бут заявил, что не сталкивался с русофобией в американской колонии

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Освобожденный из американской колонии россиянин Виктор Бут рассказал, что не сталкивался с русофобией в тюрьме. Об этом пишет RT.

"Наверное, вот в этой тюрьме, так как она находится в таком традиционно, наверное, "красном поясе" Америки, такая одноэтажная Америка, как у нас раньше говорили, я не встречался с такой русофобией", – отметил он.

По его словам, никаких враждебных проявлений не было ни со стороны заключенных, ни со стороны сотрудников колонии. Кроме того, он добавил, что некоторые к России относились с симпатией, другие – с интересом расспрашивали.

Россиянина Бута, который находился в американской тюрьме, обменяли на гражданку США Бриттни Грайнер 8 декабря в Абу-Даби. Перед процедурой их помиловали, поэтому им не придется отбывать наказание в своих странах.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Бут подвергался мощнейшему психическому и физическому давлению. Он пообещал продолжить работу по освобождению всех россиян из американских тюрем.

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