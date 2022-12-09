Супруга Бута рассказала о самочувствии мужа

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Виктор Бут, которого освободили накануне из американской колонии, чувствует себя ужасно после дороги. Об этом ТАСС рассказала его супруга Алла Бут.

По ее словам, у мужчины сильное истощение. Бут добавила, что ее муж не спал три дня. Самочувствие супруга она связала с дорогой и "эмоциональной составляющей".

Вместе с тем она рассказала, что муж поблагодарил США за то, что его накормили.

"Я, говорит, столько не ел практически за последние 12 лет. К нему отнеслись очень благородно, с уважением: он не в кандалах ехал, не в наручниках, с ним очень благородно обращались, разговаривали. Все обсудили", – пояснила Бут.

Женщина выразила надежду, что США в ближайшее время передадут документы и рисунки Бута, которые тот не смог забрать из тюрьмы, посольству РФ.

Россиянина Бута, который находился в американской тюрьме, обменяли на гражданку США Бриттни Грайнер 8 декабря в Абу-Даби. Перед процедурой их помиловали, поэтому им не придется отбывать наказание в своих странах.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Бут подвергался мощнейшему психическому и физическому давлению. Он пообещал продолжить работу по освобождению всех россиян из американских тюрем.



Спецборт с Виктором Бутом приземлился в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!