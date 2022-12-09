Бут рассказал, что не знал заранее о его обмене и возвращении в РФ

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Россиянин Виктор Бут сразу по возвращении в Россию заявил, что не знал заранее о его грядущем освобождении из американской тюрьмы.

"Посреди ночи просто подняли, сказали :"Собирайся", – рассказал он в эфире телеканала "Россия 24", который вел трансляцию прилета спецборта во Внуково-2.

Он добавил, что ни с кем в тюрьме попрощаться не удалось, поскольку была глубокая ночь.

У трапа Бута встретили его мать Раиса Бут и жена Алла. Их сопровождала депутат Госдумы Мария Бутина. К родным Бут спустился с цветами и обнял их.

В США россиянин отбывал заключение по обвинению в торговле оружием. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Она была арестована за хранение запрещенного на территории РФ гашишного масла.

В результате Бут был осужден на 25 лет лишения свободы, Грайнер попала под тюремное заключение на 9 лет.

В Штатах Бут подвергался мощнейшему психическому и физическому давлению, сообщил ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как уточнял ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном стал помилованием. На территориях РФ и США гражданам не придется отбывать ранее установленные сроки лишения свободы.

ФСБ обнародовала кадры обмена Бута и Грайнер

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!