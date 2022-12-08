Виктор Бут подвергался в США мощнейшему физическому и психическому давлению – посол

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Россиянин Виктор Бут подвергался мощнейшему психическому и физическому давлению в Соединенных Штатах, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Условия, в которых содержат наших граждан в тюрьмах США, простым людям сложно представить. <...> И все это вы перенесли с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа", – сказал посол в видеообращении. Цитату приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Москва продолжит работу по освобождению всех россиян, попавших в американские тюрьмы.

В четверг в аэропорту Абу-Даби Бут был обменян на баскетболистку Бриттни Грайнер. В США россиянин отбывал заключение по обвинению в торговле оружием, американка – за хранение запрещенного на территории РФ гашишного масла. В результате Бут был осужден на 25 лет лишения свободы, Грайнер попала под тюремное заключение на 9 лет.

Вечером этого же дня Бут в телефонном разговоре с семьей сообщил, что находится на территории России. Его самолет приземлился в Махачкале для дозаправки.

Как уточнял ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном стал помилованием. На территориях РФ и США гражданам не придется отбывать ранее установленные сроки лишения свободы.

ФСБ обнародовала кадры обмена Бута и Грайнер

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!