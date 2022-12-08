Бут в телефонном разговоре с семьей сообщил, что находится в РФ

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Освобожденный Виктор Бут в телефонном разговоре с семьей сообщил, что находится на территории РФ. Об этом заявила депутат Госдумы Мария Бутина в своем телеграм-канале.

"Раиса Кузьминична Бут, мама Виктора, у меня в гостях в Госдуме. Поговорили по телефону с Виктором. Он уже в России и скоро будет в Москве", – написала Бутина.

Как сообщила депутат, в разговоре с матерью Бут был краток и сказал: "Увидимся, поговорим". Кадры разговора Бута с матерью показал телеканал "Россия 24".

Тем временем самолет, в котором находится бывший заключенный, приземлился в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

"Самолет с Виктором Бутом на борту совершил посадку в Махачкале для дозаправки. После этого он продолжит полет", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в аэропорту Абу-Даби Бут был обменян на Грайнер. Россиянин отбывал заключение в США за торговлю оружием, американка – за хранение запрещенного на территории РФ гашишного масла. В результате Бут был осужден на 25 лет лишения свободы, Грайнер – на 9 лет.

Обмен стал для заключенных помилованием. На территориях России и Америки гражданам не придется отбывать ранее установленные сроки лишения свободы, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.



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