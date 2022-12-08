Брат Бута прокомментировал его обмен на баскетболистку Грайнер

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Сергей Бут – брат обменянного на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер – прокомментировал его освобождение, призвав не радоваться подобной информации до возращения Виктора в Россию, сообщает телеканал "360".

По словам Сергея, он "уже проходил такое", поэтому для начала необходимо дождаться возращения брата. Вместе с тем он задался вопросом, состоялся ли обмен.

"Я только в СМИ информацию слышал. Давайте сначала вернется, а потом будем говорить", – сказал он.

Ранее стало известно, что в аэропорту Абу-Даби Бут был обменян на Грайнер. Россиянин отбывал заключение в США за торговлю оружием, американка – за хранение запрещенного на территории РФ гашишного масла. В результате Бут был осужден на 25 лет лишения свободы, Грайнер – на 9 лет.

Обмен стал для заключенных помилованием. На территориях России и Америки гражданам не придется отбывать ранее установленные сроки лишения свободы, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.



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