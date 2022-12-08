Москалькова назвала обмен Бута на Грайнер новогодним подарком

Фото: AP Photo/Apichart Weerawong

Обмен гражданина России Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер можно считать новогодним подарком, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она заявила, что всех тех, кто следил за судьбой российского предпринимателя, переполняет радость.

"Чувство радости, я думаю, что переполняет всех, кто следил за судьбой этого совершенно замечательного человека, который стал жертвой американских инсинуаций", – цитирует Москалькову ТАСС.

Она также подчеркнула, что решение по Буту было успешным, так как он помилован, как и Грайнер. По ее словам, это предоставит российскому гражданину свободу в передвижении.

О том, что Бута обменяли на Грайнер, ранее сообщили в МИД РФ. Процедура прошла 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. По словам ведомства, Вашингтон долго не шел на диалог с РФ в вопросе освобождения российского предпринимателя. После переговоров государства смогли прийти к соглашению.

По информации Reuters, Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен уже поговорили с Грайнер по телефону. У спортсменки хорошее настроение.

По этому поводу Байден выступит перед публикой с экстренным заявлением. Оно запланировано на 16:30 по московскому времени.

В свою очередь, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал, что Бут и Грайнер были помилованы перед обменом в Абу-Даби. Из этого следует, что они не будут отбывать наказание в своих государствах.

Российского предпринимателя осудили в США на 25 лет по делу о торговле оружием. Бута задержали в Таиланде и экстрадировали в Штаты. Он был не согласен с обвинениями.

В феврале этого года Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в Москве. После досмотра вещей спортсменки у нее нашли электронные устройства для курения с жидкостью, которая имела необычный запах. Проведенные исследования показали, что в составе жидкости было гашишное масло, которое считается в РФ наркотиком и запрещено.

Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер в Абу-Даби

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