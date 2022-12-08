Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер в Абу-Даби

Фото: ТАСС/AP Photo/Apichart Weerawong

Гражданина России Виктора Бута обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер в Абу-Даби. Об этом сообщает МИД РФ.

"8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях Америки и РФ соответственно", – говорится в сообщении.

По данным российского ведомства, США долгое время сопротивлялись диалогу с РФ в вопросе освобождения Бута. В результате длительных переговоров странам удалось прийти к соглашению.

Агентство Reuters сообщает, что Байден, вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен уже провели телефонный разговор с Грайнер. Девушка пребывает в хорошем настроении.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом, на фоне заявлений об освобождении Грайнер президент США Джо Байден выступит перед публикой с экстренным сообщением. Оно запланировано на 16:30 по московскому времени.

ТАСС, ссылаясь на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, сообщает, что Бут и Грайнер были помилованы перед обменом в Абу-Даби. Это означает, что им не придется отбывать наказание в своих странах.

"По моим данным, Бут и Грайнер были помилованы перед процедурой обмена, а потому нет необходимости в отбытии ими наказания на территории своих стран", – сказал он.

По данным CNN, обмен заключенными между двумя государствами не распространяется на осужденного за шпионаж гражданина Америки Пола Уилана.

До этого в СМИ сообщалось, что Байден поддержал инициативу обменять Грайнер и Уилана на осужденного Бута.

Бут был приговорен к 25 годам лишения свободы по делу о торговле оружием. Его арестовали в Таиланде и экстрадировали в США. Сам осужденный был не согласен с обвинениями.

В феврале Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в Москве. После досмотра вещей спортсменки у нее нашли электронные устройства для курения с жидкостью, которая имела необычный запах. Проведенные исследования показали, что в составе жидкости было гашишное масло, которое считается в РФ наркотиком и запрещено.

4 августа суд приговорил Грайнер к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей, признав ее виновной в совершении преступлений по статьям "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта" и "Контрабанда наркотических средств в значительном размере".



Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер в Абу-Даби

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