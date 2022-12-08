Супруга Бута сообщила, что еще два дня назад он не знал о своем освобождении

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Супруга россиянина Виктора Бута Алла сообщила, что еще два дня назад он не знал о своем освобождении и готовящемся возращении на родину. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы во вторник с Виктором разговаривали, он еще ничего не знал", – рассказала она.

Женщина также поблагодарила российских, американских и тайских дипломатов за возращение супруга на родину. По ее словам, США относились к заключенному Буту по-человечески, что говорит о многом. Алла также подчеркнула, что, несмотря на длительные попытки разрешить ситуацию, у нее всегда оставалась надежда на продолжение работы.

Мать Виктора Бута Раиса высказала благодарность Владимиру Путину за освобождение сына, а также поблагодарила МИД РФ.

"Конечно, благодаря нашему президенту, я думаю, Владимиру Владимировичу Путину, я так благодарна. Низкий материнский поклон министерству иностранных дел во главе с Лавровым Сергеем Викторовичем", – сказала она.

Один из адвокатов Бута Алексей Тарасов заявил, что сроки освобождения россиянина были неизвестны до последнего момента. По его словам, подобное решение было принято на уровне общения президентов России и США. При этом, по словам Тарасова, освобождение Бута было ожидаемо.

Об освобождении Бута стало известно 8 декабря. Его обменяли на осужденную в РФ баскетболистку Бриттни Грайнер, у которой обнаружили в аэропорту Шереметьево электронную сигарету с гашишным маслом. Бут был осужден на 25 лет лишения свободы в США за торговлю оружием.

Обмен стал для заключенных помилованием. Как сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, на территориях России и Америки гражданам не придется отбывать ранее установленные сроки лишения свободы.



Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер в Абу-Даби

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