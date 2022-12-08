Песков рассказал, сможет ли Путин встретиться с Бутом в аэропорту Внуково-2

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не сможет встретиться с освобожденным Виктором Бутом в аэропорту Внуково-2, поскольку вылет президента в Бишкек и прилет россиянина состоятся в разное время. Об этом ТАСС сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В четверг, 8 декабря, в аэропорту Абу-Даби Бут был обменян на Грайнер. Россиянин отбывал заключение в США за торговлю оружием, американка – за хранение запрещенного на территории РФ гашишного масла.

В результате Бут был осужден на 25 лет лишения свободы, Грайнер – на 9 лет. При этом на территориях своих стран им не придется отбывать остаток сроков.

Вечером этого же дня Бут в телефонном разговоре с семьей сообщил, что находится на территории РФ. Его самолет приземлился в Махачкале для дозаправки.



Освобождение Бута было единственным условием возвращения Грайнер – Белый дом

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