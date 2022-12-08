ФСБ опубликовала кадры обмена Бута и Грайнер

Видео: ФСБ России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала кадры обмена россиянина Виктора Бута и гражданки США Бриттни Грайнер.

На кадрах Грайнер выходит из колонии в Мордовии. В ролике показаны кадры, на которых запечатлены будни американки в столовой и спальне колонии. В самолете девушка говорит, что счастлива. На вопрос о том, посетит ли она колонию снова, девушка кивнула головой.

По словам Бута, он не знал об обмене и предстоящем возвращении на родину. Как рассказал бывший заключенный, его неожиданно забрали из камеры с вещами. Время в пути до России составило около 14 часов: до и от Манчестера по 7 часов.

Бут также рассказал, что в колонии старался сдавать анализы крови для того, чтобы контролировать состояние здоровья. В телефонном разговоре с матерью и женой он сообщил, что с ним "все нормально".

Ранее стало известно, что в аэропорту Абу-Даби Бут был обменян на Грайнер. Россиянин отбывал заключение в США за торговлю оружием, американка – за хранение запрещенного на территории РФ гашишного масла. В результате Бут был осужден на 25 лет лишения свободы, Грайнер попала под тюремное заключение на 9 лет.

Обмен стал для заключенных освобождением от тюремных сроков. На территориях России и Америки гражданам не придется отбывать ранее установленные сроки лишения свободы, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!