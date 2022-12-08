Байден пообещал продолжить добиваться освобождения осужденного в РФ Уилана

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Соединенные Штаты продолжат добиваться освобождения осужденного в России за шпионаж Пола Уилана. Об этом заявил президент США Джо Байден.

По его словам, во время переговоров об обмене заключенными между Москвой и Вашингтоном не шло речи о выборе, кого именно вернуть домой.

При этом американский лидер гарантировал, что США продолжат вести переговоры об освобождении осужденного за шпионаж. Байден выразил мнение, что к делу Уилана в России относятся иначе, чем к Бриттни Грайнер, "по совершенно неправомерным причинам".

"Мы никогда не прекращали добиваться ее освобождения. Для этого потребовались кропотливые и напряженные переговоры", – приводит слова Байдена ТАСС.

Американскую баскетболистку Грайнер обменяли на осужденного в США россиянина Виктора Бута. Процедура обмена прошла в аэропорту Абу-Даби 8 декабря.

В МИД РФ добавили, что Вашингтон долго сопротивлялся диалогу с Россией в вопросе освобождения Бута.



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