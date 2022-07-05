Почему баскетболистка Грайнер написала Байдену о страхе остаться в тюрьме в РФ

Арестованная в РФ по делу о контрабанде наркотиков американская баскетболистка Бриттни Грайнер написала письмо президенту США Джо Байдену. Спортсменка просит главу государства помочь ей вернуться домой. В России она находится под стражей уже пятый месяц. Разбираемся, может ли Грайнер рассчитывать на смягчение приговора.



"Возможно, я здесь навсегда"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Баскетболистка Бриттни Грайнер 17 февраля 2022 года прибыла в аэропорт Шереметьево из Нью-Йорка. Во время прохождении зеленого коридора служебная собака отреагировала на ручную кладь спортсменки. При досмотре багажа у американки нашли вейпы (электронные устройства для курения) с жидкостью, которая имела специфический запах. По результатам экспертизы выяснилось, что это гашишное масло. Оно является наркотиком и подлежит контролю на территории России.

Против баскетболистки возбудили уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств в значительном размере". Теперь ей грозит срок от 5 до 10 лет лишения свободы. До 20 декабря ее заключил под стражу. В пятницу, 1 июля, в Химкинском городском суде Московской области по делу американки прошло первое заседание по существу. Однако на него явились не все свидетели. Из-за этого заседание отложили на 7 июля.

Вместе с тем в американских СМИ появилась информация, что Грайнер написала письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Спортсменка попросила его не забывать о ней и других заключенных за рубежом американцах. "Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, чтобы вернуть нас домой", – отметила баскетболистка в письме.





Бриттни Грайнер американская баскетболистка Я сижу в российской тюрьме наедине со своими мыслями... Я в ужасе от того, что, возможно, я здесь навсегда.

Ранее сообщалось, что американские власти признали Грайнер "незаконно удерживаемой" в России. Для переговоров о ее освобождении планировалось подключить профильного спецпредставителя президента США.

В Кремле также прокомментировали ситуацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дело американки не является политически мотивированным.

"Факты говорят о том, что знаменитая спортсменка была задержана с запрещенными препаратами, которые содержали наркотические вещества. В российском законодательстве действительно есть статьи, которые предусматривают наказание за подобные преступления", – подчеркнул он.

За свою карьеру Грайнер получила множество титулов, в том числе стала двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США по баскетболу. До того как спортсменка оказалась фигуранткой дела о контрабанде наркотиков, она выступала за екатеринбургскую команду УГМК.



Письма бесполезны?

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев в беседе с Москвой 24 рассказал, что шансы смягчить приговор у Грайнер очень малы.





Василий Воробьев юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Шанс, что для спортсменки все закончится благополучно, минимален.

По словам эксперта, перевозка наркотических веществ – не политическая статья, а общеуголовное преступление, очень тяжкое в России. Факт того, что гражданка США не знала нюансы российского законодательства, не смягчит ситуацию.

"Если в России за убийство коровы не предусмотрена уголовная ответственность, то в Индии за это могут посадить очень надолго. То же самое и с наркотиками. Они могут быть легализованы где угодно, но, находясь на территории РФ, граждане должны принимать во внимание тот факт, что здесь это наркотик. Никаких исключений быть не может", – считает Воробьев.

Ранее адвокат спортсменки Мария Благоволина сообщила, что баскетболистка не жалуется на условия содержания в СИЗО.

