Адвокат Бута заявил об ухудшении его состояния в американской тюрьме

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Здоровье российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывает срок в американской тюрьме, ухудшилось, заявил его адвокат Стив Зиссу. Об этом сообщает ТАСС.



По словам Зиссу, Бут страдает от бактериальной инфекции, и его защита и посольство РФ в Вашингтоне добиваются от властей США предоставления ему необходимой медицинской помощи.

"От американского правительства [до сих пор] не было никакой реакции в Бюро тюрем, они практически ничего не сделали, чтобы оказать помощь в связи с его заболеванием. Он просит, и мы просим, чтобы его осмотрел врач, способный поставить ему диагноз и назначить правильное лечение. А этого не происходит уже в течение [нескольких] недель", – подчеркнул адвокат.

Ранее об ухудшении состояния здоровья Бута рассказала его жена Алла. По ее словам, неизвестное кожное заболевание, которое началось у бизнесмена в декабре прошлого года с небольшого участка кожи около глаза, распространилось на все здоровые кожные покровы.

Виктор Бут был арестован в Таиланде и впоследствии экстрадирован в США, несмотря на протест российской стороны. В Америке суд присяжных единогласно признал его виновным по делу о торговле оружием, а обвинение потребовало пожизненного заключения.

В результате суд Нью-Йорка приговорил Бута к 25 годам тюремного заключения. Сам Бут отвергает обвинения в свой адрес по всем пунктам.

