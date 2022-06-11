Адвокат Бута заявил об ухудшении его состояния в американской тюрьме

08:47
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."
Здоровье российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывает срок в американской тюрьме, ухудшилось, заявил его адвокат Стив Зиссу. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Зиссу, Бут страдает от бактериальной инфекции, и его защита и посольство РФ в Вашингтоне добиваются от властей США предоставления ему необходимой медицинской помощи.
"От американского правительства [до сих пор] не было никакой реакции в Бюро тюрем, они практически ничего не сделали, чтобы оказать помощь в связи с его заболеванием. Он просит, и мы просим, чтобы его осмотрел врач, способный поставить ему диагноз и назначить правильное лечение. А этого не происходит уже в течение [нескольких] недель", – подчеркнул адвокат.
Ранее об ухудшении состояния здоровья Бута рассказала его жена Алла. По ее словам, неизвестное кожное заболевание, которое началось у бизнесмена в декабре прошлого года с небольшого участка кожи около глаза, распространилось на все здоровые кожные покровы.
Виктор Бут был арестован в Таиланде и впоследствии экстрадирован в США, несмотря на протест российской стороны. В Америке суд присяжных единогласно признал его виновным по делу о торговле оружием, а обвинение потребовало пожизненного заключения.
В результате суд Нью-Йорка приговорил Бута к 25 годам тюремного заключения. Сам Бут отвергает обвинения в свой адрес по всем пунктам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: