Бут рассказал о планах на ближайшее время

Фото: ФСБ России

Освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена заключенными между РФ и США российский бизнесмен Виктор Бут заявил, что главный его план на ближайшее время – выспаться. Об этом сообщает

РИА Новости.

"Я уже третьи сутки как не спал ни минуты, так что уже начинаются провалы в реальности. <...> Похоже, об ощущениях говорить пока рано, тем более о планах, надо выспаться и понять, как что произошло", – рассказал Бут.

По его словам, в американской тюрьме его разбудили около трех часов ночи и сказали собираться, а затем принесли коробки. Бут отметил, что ничего не знал заранее о своем отъезде.

"Я все упаковал, и мне говорят: ты едешь с коробками, нам пришел приказ, сейчас за тобой приедут", – сообщил он.

После этого россиянину принесли новую теплую одежду, а сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие перевозку и сопровождающие заключенных, довезли его до аэропорта в городе Мэрион.

"В тюрьме "Мэрион" в Америке все-таки "затупили", и часть вещей, главное – мои рисунки, остались там. Теперь надо изобретать способы, чтобы их оттуда получить. <...> Они очень извинялись, что не все получилось так, как задумывалось", – рассказал он.

Виктор Бут отсутствовал на родине 14 лет и 10 месяцев. В полночь спецборт с бизнесменом приземлился в столичном аэропорту Внуково-2.

В США россиянин отбывал заключение по обвинению в торговле оружием. Его осудили на 25 лет. В четверг в аэропорту Абу-Даби Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Она попала под тюремное заключение на 9 лет за хранение запрещенного на территории РФ гашишного масла.



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