Спецборт с Виктором Бутом приземлился в Москве

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Спецборт с освобожденным из американской тюрьмы россиянином Виктором Бутом приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Об этом со ссылкой на авиационные службы сообщает ТАСС.

"После прохождения необходимых процедур Виктор Бут сможет покинуть территорию аэропорта", – говорится в сообщении.

В четверг в аэропорту Абу-Даби Бут был обменян на баскетболистку Бриттни Грайнер.

В США россиянин отбывал заключение по обвинению в торговле оружием, американка – за хранение запрещенного на территории РФ гашишного масла. В результате Бут был осужден на 25 лет лишения свободы, Грайнер попала под тюремное заключение на 9 лет.

В Штатах Бут подвергался мощнейшему психическому и физическому давлению, сообщил ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат подчеркнул, что Москва продолжит работу по освобождению всех россиян, попавших в американские тюрьмы.

Как уточнял ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном стал помилованием. На территориях РФ и США гражданам не придется отбывать ранее установленные сроки лишения свободы.

ФСБ обнародовала кадры обмена Бута и Грайнер

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