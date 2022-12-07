В Госдуме предложили запретить чиновникам выезд за рубеж в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев обратился к губернаторам российских регионов с просьбой запретить чиновникам выезд за рубеж в новогодние праздники и рекомендовать им отдыхать в пределах России, сообщает РИА Новости.

По мнению парламентария, такие меры должны быть приняты с учетом нынешней обстановки в стране и в мире. Исключение могут составить дела государственной важности, отметил он.

"В иных случаях все внимание представителей власти должно быть сосредоточено на развитии регионов нашей страны, внутреннего туризма и поддержке наших бойцов", – говорится в тексте обращения к главам субъектов РФ.

Хамзаев уверен, что в такое ответственное для России время каждый чиновник должен задать себе вопрос, насколько корректно отдыхать в эти дни. По словам депутата, это не только вопрос моральной этики, но и безопасности.

"Никто не может гарантировать полную безопасность нашим гражданам-чиновникам, особенно в условиях развязанной во всем мире оголтелой русофобии и гибридной формы войны", – отметил он.

Ранее сообщалось, что депутаты от КПРФ разработали законопроект, запрещающий чиновникам, а также их семьям иметь недвижимость на территории государств – членов НАТО и стран – кандидатов на вступление в Североатлантический альянс.



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