В Совфеде поддержали проект о запрете чиновникам иметь недвижимость в странах НАТО

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Законопроект о запрете российским чиновникам владеть недвижимостью в странах НАТО отвечает интересам национальной безопасности РФ, заявила сенатор Ольга Ковитиди.

"Документ понятен людям, является своевременным, а также логичным шагом в развитии политики в рамках системной суверенизации государственной власти и управления в России", – приводит ее слова РИА Новости.

Накануне стало известно, что на этой неделе в Госдуму планируют внести законопроект, запрещающий чиновникам, а также их семьям иметь недвижимость на территории государств – членов НАТО и стран – кандидатов на вступление в Североатлантический альянс. Документ разработали депутаты от КПРФ.

Изменения планируется внести в список должностных лиц, установленный статьей 2 закона от 7 мая 2013 года, который фиксирует запрет на владение счетами за рубежом. В него, в частности, входят президент, депутаты, сенаторы, премьер-министр и федеральные министры, некоторые представители Счетной палаты, Центробанка, силовых органов и судов.