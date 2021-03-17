Путин потребовал активнее анализировать соответствие доходов и расходов чиновников

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Дружинин
Владимир Путин потребовал от прокуроров активнее анализировать соответствие доходов и расходов чиновников.
"Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных (депутатов) и госслужащих их доходам", – сказал президент, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
Глава государства выразил мнение, что прокуратура должна уделить внимание борьбе с коррупцией прежде всего в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов. Также это касается сферы предоставления государственных услуг, использования муниципального и государственного имущества.
Путин добавил, что важным вопросом остается и совершенствование механизмов возврата из-за рубежа полученных преступным путем активов.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее предложил создать в РФ должность уполномоченного по борьбе с коррупцией. По мнению эксперта, государство должно объединить усилия с гражданским обществом.
Данную идею положительно оценили в Госдуме. По мнению депутатов, для страны будет только лучше, если на борьбу с незаконным обогащением и коррупцией будут брошены дополнительные силы.
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