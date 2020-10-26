В России предложили создать должность омбудсмена по борьбе с коррупцией

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать в РФ должность уполномоченного по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает RT.
По мнению эксперта, государство должно объединить усилия с гражданским обществом. Он также отметил, что коррупция имеет сильное негативное влияние на экономику.
"В связи с этим и в преддверии провозглашенного ООН Международного дня борьбы с коррупцией 9 декабря прошу вас оценить целесообразность создания в Российской Федерации института уполномоченного (омбудсмена) по борьбе с коррупцией", – заявил Орлов.
Федерального омбудсмена, считает специалист, необходимо наделить полномочиями по выявлению излишних бюрократических процедур и анализу правовых актов в области противодействия коррупции. Кроме того, подобным специалистам следует работать с общественными запросами.
В июне 2020 года Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны. Выступая с докладом, глава ведомства Игорь Краснов назвал таковыми Архангельскую, Брянскую, Магаданскую, Новгородскую, Оренбургскую, Саратовскую и Тюменскую области.
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