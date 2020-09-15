Полиция задержала мужчину, пытавшегося дать взятку сотруднику ДПС

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В Москве полиция задержала мужчину, который пытался дать взятку в размере 30 тысяч рублей сотруднику ДПС, сообщила старший помощник ГСУ Следственного комитета России по городу Юлия Иванова.

"По данным следствия, деньги он хотел передать в качестве вознаграждения за сокрытие преступления, совершенного его знакомым. Противоправные действия были пресечены сотрудником ДПС, которому злоумышленник и предлагал взятку", – сообщила Иванова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные действия. По словам Ивановой, следствие планирует просить суд об избрании мужчине меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Ранее врио главы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД РФ по Барнаулу задержали по делу о получении взятки. По предварительной версии, он получил 250 тысяч рублей от барнаульского предпринимателя. Согласно условиям сделки, он не должен был привлекаться к уголовной ответственности и возврату изъятого имущества. Деньги были получены через посредника.