Врио главы антикоррупционного отдела Барнаула задержан за взятку

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Врио главы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД РФ по Барнаулу задержан по делу о получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК России по Алтайскому краю.

По предварительной версии, он получил 250 тысяч рублей от барнаульского предпринимателя. Согласно условиям сделки, он не должен был привлекаться к уголовной ответственности и возврату изъятого имущества. Деньги были получены через посредника.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере"). Подозреваемому будет предъявлено обвинение. Готовится ходатайство об аресте врио главы антикоррупционного отдела.

Ранее группу лиц, получавших взятки, обнаружили в ставропольском филиале Краснодарского университета МВД. Сообщалось, что они получали деньги за организацию успешной сдачи экзаменов без контроля знаний студентов. Всего было задержано 11 подозреваемых.