В филиале вуза МВД в Ставрополе выявили сообщество для получения взяток

18:20
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уголовное дело о взятках в ставропольском филиале Краснодарского университета МВД РФ возбудил Следственный комитет России. В пресс-службе СК отметили, что задержаны 11 подозреваемых.
По данным следствия, участники сообщества получили взятки в размере более 2 миллионов рублей за то, что допускали слушателей факультета к сессии и организовывали успешную сдачу экзаменов без проведения фактического контроля их знаний. Это происходило в период с января 2019 года по июль 2020 года.
"В состав преступного сообщества вошли заместитель начальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Сергей Крапивин, начальники четырех кафедр и семеро слушателей указанного факультета из числа сотрудников региональных подразделений МВД и Росгвардии", – сообщили в СК.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Организация и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения" и "Получение взятки организованной группой в особо крупном размере".
Ранее сообщалось, что Таганский районный суд рассмотрит дело бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам одного из московских УВД и 47-летнего жителя столицы, которые обвиняются в попытке получить взятку.
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