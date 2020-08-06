Экс-полицейского и его посредника будут судить в Москве за попытку получить взятку

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Таганский районный суд рассмотрит дело бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам одного из московских УВД и 47-летнего жителя столицы, которые обвиняются в попытке получить взятку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

В надзорном ведомстве сообщили, что фигуранты в зависимости от роли обвиняются в покушении на получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия, а также в покушении на посредничество во взяточничестве.

По данным СК, с декабря 2019 по февраль 2020 года в производстве экс-полицейского находился материал о возможном совершении мошенничества жителем столицы. Этой информацией обвиняемый хотел воспользоваться в личных целях.

Для получения взятки он привлек к делу своего знакомого, который сообщил адвокату москвича, что за 300 тысяч рублей может передать копии процессуальных документов проводимой проверки и оперативные сведения по материалу о действиях сотрудников УВД.

Адвокат после этого обратился к правоохранительным органам, которые позднее задержали злоумышленника в момент получения взятки. Уголовное дело в отношении подозреваемых отправлено в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее суд в столице вынес обвинительный приговор бывшему начальнику Столбовского отдела полиции ОМВД России по городскому округу Чехов и его 50-летнему соучастнику за мошенничество.

По данным СК, в 2014–2016 годах начальник Столбовского отдела полиции вместе со своим знакомым потребовал от двух граждан 12 миллионов рублей, заверив, что за эти деньги сможет оказать влияние на решение правоохранительных органов, которые могут инициировать в отношении этих граждан уголовные дела.

