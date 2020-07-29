Экс-начальник одного из отделов полиции в Чехове осужден за мошенничество

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Суд в столице вынес обвинительный приговор бывшему начальнику Столбовского отдела полиции ОМВД России по городскому округу Чехов и его 50-летнему соучастнику. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного Следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлию Иванову.

"Приговором суда бывшему начальнику Столбовского отдела полиции назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишения специального звания подполковника полиции, а его соучастнику – в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – заявила старший помощник главы ГСУ СК России по столице.

Иванова рассказала, что в зависимости от роли каждого фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений по статьям "Покушение на мошенничество в особо крупном размере", "Мошенничество в особо крупном размере" и "Незаконное хранение боеприпасов".

По данным СК, в 2014–2016 годах начальник Столбовского отдела полиции вместе со своим знакомым потребовал от двух граждан 12 миллионов рублей, заверив, что за эти деньги смогут оказать влияние на решение правоохранительных органов, которые могут инициировать в отношении этих граждан уголовные дела.

Фигуранты получили от потерпевших первую сумму в размере шести миллионов рублей. Позднее они назначили с ними еще одну встречу для получения второй части денег, во время которой преступники были задержаны правоохранительными органами.

Во время следственных мероприятий специалисты провели 15 обысков, в доме экс-начальника Столбовского отдела полиции были обнаружены боеприпасы.

