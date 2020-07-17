В Москве задержан сотрудник НИИ метрологии за взятку от иностранной компании

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Сотрудник Всероссийского НИИ научно-метрологической службы (ВНИИМС) задержан за получение взятки от представителя иностранной компании, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве.
По данным следствия, сотрудник иностранной компании, "неоднократно получив отрицательные заключения ФГУП "ВНИИМС" о невозможности рекомендовать к выдаче сертификатов соответствия на два измерительных прибора, производимых компанией", дал взятку в 200 тысяч рублей "для получения положительного заключения до устранения выявленных проведенными проверками недостатков".
Накануне в жилых и нежилых помещениях было произведено 15 обысков, изъяты финансовые документы, договоры, компьютерная техника и сотовые телефоны. Замначальника одного из отделов ВНИИМС предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, представителю иностранной компании – в даче взятки. Следствие попросило суд арестовать фигурантов дела.
Ранее начальника отдела по противодействию наркоугрозе в интернете управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве поместили под домашний арест. Он обвиняется в покушении на мошенничество.
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