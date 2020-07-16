Суд арестовал сотрудников "Матросской тишины" по делу о взятках

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Двое сотрудников СИЗО "Матросская тишина", обвиняемых в вымогательстве и взятках, заключены под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.

По данным следствия, с января по июнь 2019 года фигуранты систематически обеспечивали незаконную передачу следственно-арестованным запрещенных предметов. За это они получили взятки на сумму не менее 5 миллионов рублей.

В январе 2019-го один из фигурантов, угрожая ухудшением условий содержания арестанту, требовал от него передачу 500 тысяч рублей. В марте он организовал на территории учреждения незаконную встречу между подследственными.

Ранее в прокуратуре сообщали, что старший оперуполномоченный оперативного отдела и инспектор отдела режима и надзора в "Матросской тишине" вступили в преступный сговор ради взяток от арестантов. За это они доставляли им телефоны, сим-карты, алкоголь и другое. В отношении сотрудников изолятора возбудили дело о получении взятки, вымогательстве и превышении должностных полномочий.