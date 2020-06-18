Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы России

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Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов России. Данные приводятся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, передает РИА Новости.

По сведениям ведомства, уровень коррупционной преступности в 2019 году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения, тогда как годом ранее он был 20,8.

В десятку регионов с высоким уровнем коррупции включили Архангельскую, Брянскую, Магаданскую, Новгородскую, Оренбургскую, Саратовскую и Тюменскую области.

Кроме того, в список попали Мордовия, Чувашия и Камчатка. Наименьший уровень коррупции наблюдается в Ингушетии, Хакасии,Вологодской, Мурманской и Пензенской областях.

Также низкий коэффициент преступности зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Ямало-Ненецком автономном округе и Алтайском крае.

При этом указывается, что наиболее подверженными коррупции оказались такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, организация торгов и управление имуществом.

Помимо прочего в число криминогенных сфер попали контрольно-ревизионная и правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство.

Минфин ранее сообщил, что деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, с 2019 года зачисляются в бюджет ПФР и направляются на выплату страховых пенсий.