Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы России

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов России. Данные приводятся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, передает РИА Новости.
По сведениям ведомства, уровень коррупционной преступности в 2019 году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения, тогда как годом ранее он был 20,8.
В десятку регионов с высоким уровнем коррупции включили Архангельскую, Брянскую, Магаданскую, Новгородскую, Оренбургскую, Саратовскую и Тюменскую области.
Кроме того, в список попали Мордовия, Чувашия и Камчатка. Наименьший уровень коррупции наблюдается в Ингушетии, Хакасии,Вологодской, Мурманской и Пензенской областях.
Также низкий коэффициент преступности зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Ямало-Ненецком автономном округе и Алтайском крае.
При этом указывается, что наиболее подверженными коррупции оказались такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, организация торгов и управление имуществом.
Помимо прочего в число криминогенных сфер попали контрольно-ревизионная и правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство.
Минфин ранее сообщил, что деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, с 2019 года зачисляются в бюджет ПФР и направляются на выплату страховых пенсий.
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