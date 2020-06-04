Сотрудника Минпромторга и трех посредников задержали в Москве по делу о взятке

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Представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что в столице задержаны сотрудник Минпромторга и трое посредников по уголовному делу о взяточничестве, передает ТАСС.

"Сегодня следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении фигурантов меры пресечения", – добавила она.

По словам Ивановой, задержанные проходят по части 6 статьи 290 ("Получение взятки"), части 5 статьи 291 ("Дача взятки") и части 4 статьи 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

В свою очередь, в Минпромторге заявили РИА Новости, что речь идет об одном из руководителей отделов ведомства Ризване Гайрбекове. В пресс-службе добавили, что министерство "оказывает полное содействие следствию в установлении обстоятельств произошедшего".

Ранее в Сочи двум братьям-полицейским вынесли приговор по делу о получении взятки. Согласно данным прокуратуры Краснодарского Края, Владимир и Евгений Хеликовы пытались присвоить себе 250 тысяч рублей в обмен на отсутствие проверки после обнаружения у 30-летнего жителя Сочи подозрительного вещества.

До этого в Москве сотрудник полиции и адвокат были задержаны как подозреваемые во взяточничестве. По версии следствия, они должны были получить 500 тысяч рублей от участника судопроизводства за прекращение расследования.