В Сочи двум братьям-полицейским вынесли приговор за взяточничество

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Суд вынес приговор двум братьям-полицейским в Сочи по делу о получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным прокуратуры Краснодарского края, оперуполномоченные Владимир и Евгений Хеликовы, а также их сообщник, с сентября 2017 года по апрель 2018 года готовились к получению взятки.

За 250 тысяч рублей они планировали не проводить проверку после обнаружения у 30-летнего жителя Сочи подозрительного вещества. Уточняется, что внешне оно было похоже на наркотическое.

"Они получили лично взятку в сумме 225 тысяч рублей, являющейся частью от требуемых 250 тысяч рублей за увод от ответственности", – сообщили в прокуратуре.

Мужчины были задержаны с поличным в апреле 2018 года. Теперь их осудили на 7,5 и 8 лет лишения свободы, а также приговорили к выплате штрафа в размере 1 и 1,5 миллиона рублей соответственно.

