В Адыгее задержали лжепрокуроров за вымогательство у подмосковных аптек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Полицейские задержали двух лжепрокуроров, которых подозревают в вымогательстве денег у нескольких аптек Подмосковья. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Злоумышленники позвонили директору аптеки в городском округе Лобня, представились сотрудниками местной прокуратуры и сообщили о том, что фармацевт организации якобы продал клиенту лекарственное средство без соответствующего рецепта. За непривлечение предпринимателя к ответственности один из звонивших предложили перевести на свой номер телефона 20 тысяч рублей", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Потерпевший обратился в полицию после того, как злоумышленники перестали отвечать на его звонки и сообщения. В ходе розыска оперативники и бойцы Росгвардии нашли у подозреваемых телефоны, записную книжку с адресами аптек и реквизитами банковских карт,а также отдельные персональные сведения действующих сотрудников прокуратуры.

На данный момент злоумышленники заключены под стражу. В ходе следствия было установлено, что мужчины причастны к аналогичному преступлению в Балашихе – в том случае сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

В апреле столичные полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве у мужчины 500 тысяч рублей. Потерпевшему угрожали ножом и физической расправой.

