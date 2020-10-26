В Госдуме оценили идею появления в РФ омбудсмена по борьбе с коррупцией

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев положительно оценил идею создать пост омбудсмена по борьбе с коррупцией в РФ, сообщает RT.
По мнению депутата, для страны будет только лучше, если на борьбу с незаконным обогащением и коррупцией будут брошены дополнительные силы. При этом он отметил, что в России уже существуют подобные механизмы.
"Мне кажется, что весьма эффективно работает и механизм обращений к депутатскому корпусу, пишут запросы в различные правоохранительные, надзорные органы, защищая интересы граждан, в том числе и от коррупции на всех уровнях", – заявил Гутенев.
Он также напомнил, что при федеральных органах исполнительной власти работают общественные советы, а в министерствах открыты внутренние профильные подразделения.
Парламентарий допустил, что федеральный омбудсмен по борьбе с коррупцией может быть эффективен, однако на нынешнем этапе идеи многое будет зависеть от того, кто возглавит структуру.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее предложил создать в РФ должность уполномоченного по борьбе с коррупцией. Соответствующее обращение он направил главе правительства Михаилу Мишустину.
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