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Москва 24

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Общество

10:59

В Госдуме оценили идею появления в РФ омбудсмена по борьбе с коррупцией

общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев положительно оценил идею создать пост омбудсмена по борьбе с коррупцией в РФ, сообщает RT.

По мнению депутата, для страны будет только лучше, если на борьбу с незаконным обогащением и коррупцией будут брошены дополнительные силы. При этом он отметил, что в России уже существуют подобные механизмы.

"Мне кажется, что весьма эффективно работает и механизм обращений к депутатскому корпусу, пишут запросы в различные правоохранительные, надзорные органы, защищая интересы граждан, в том числе и от коррупции на всех уровнях", – заявил Гутенев.

Он также напомнил, что при федеральных органах исполнительной власти работают общественные советы, а в министерствах открыты внутренние профильные подразделения.

Парламентарий допустил, что федеральный омбудсмен по борьбе с коррупцией может быть эффективен, однако на нынешнем этапе идеи многое будет зависеть от того, кто возглавит структуру.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее предложил создать в РФ должность уполномоченного по борьбе с коррупцией. Соответствующее обращение он направил главе правительства Михаилу Мишустину.

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