В Госдуме готовы обсудить конфискацию имущества чиновников за коррупцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что в Госдуме готовы обсудить предложение председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина ввести конфискацию имущества у чиновников, которых уличили в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

"Самое главное здесь – это широкое обсуждение, абсолютно не формальное причем, а профессиональное. Тут должны быть многосторонние участники этого процесса", – заявил Шхагошев.

При этом он подчеркнул, что в борьбе с коррупцией необходимо "стройное законодательство".

С предложением ввести конфискацию имущества как меру наказания для чиновников, уличенных в коррупции, выступил председатель СК Александр Бастрыкин.

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