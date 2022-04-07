Полпред правительства РФ в судах заявил о риске "колоссальной" коррупции

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Полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский заявил о риске "колоссальной" коррупции на фоне западных санкций.

"С моей точки зрения, уровень коррупции будет только возрастать, причем в колоссальных размерах, поскольку известно, что чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем выше уровень коррупции", – приводит слова Барщевского РБК.

Он отметил, что ужесточение наказания за такие нарушения не исправит ситуацию. В пример Барщевский привел Китай, где даже публичные расстрелы не улучшили обстановку. По его словам, действенным методом может стать развитие политической конкуренции и гражданского общества.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что исторические вызовы и задачи стоят перед парламентом и правительством в условиях экономической войны против России.

7 марта Владимир Путин подписал закон, дающий государству право взыскивать через суд незаконные средства чиновников с банковских счетов. Согласно документу, незаконными будут признаваться средства, превышающие официальный доход чиновника за последние три года.

