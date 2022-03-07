Путин подписал закон об изъятии коррупционных средств российских чиновников

Фото: ТАСС /Алексей Дружинин
Владимир Путин подписал закон, дающий государству право взыскивать через суд незаконные средства чиновников с банковских счетов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В законе говорится, что незаконными будут признаваться средства, превышающие официальный доход чиновника за последние три года.
Документ предполагает, что коррупционные деньги будут обращаться в пользу дохода государства. Это будет происходить в случае, если законность данных средств не будет доказана.
Достоверность сведений о доходах будет проверять генпрокурор России или подчиненные ему прокуроры. Кроме того, они смогут направлять запросы для выявления источников сомнительных доходов напрямую к операторам цифровых финансовых активов.
Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала, что чаще, чем представители других ведомств, к уголовной ответственности за коррупцию привлекаются сотрудники МВД.
По данным на 2019 год, по обвинению в коррупции перед судом предстали 752 сотрудника министерства внутренних дел, далее идут ФСИН – 181 сотрудник, ФССП – 84, МЧС – 51, ФТС – 34 и СК – 52 сотрудника.
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