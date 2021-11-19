Главу отдела антикризисного управления столичного МЧС отправили под домашний арест

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Начальник отдела антикризисного управления столичного главка МЧС Виктор Самарин, проходящий по делу о взятке, отправлен под домашний арест. Решение вынес Пресненский суд Москвы, пишет ТАСС.

"В отношении Самарина В. В., обвиняемого в совершении преступления по статье "Получение взятки в значительном размере", избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 18 января 2022 года", – говорится в сообщении.

Ранее следствие попросило суд арестовать министра культуры Крыма Арину Новосельскую по делу о взятке в 25 миллионов рублей. По данным СК, Новосельская в 2018 году получила взятку от бенефициара ООО "Меандр" за покровительство строительства Крымского государственного центра детского театрального искусства. Однако здание так и не было введено в эксплуатацию.

