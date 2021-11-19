Следствие попросило арестовать главу Минкультуры Крыма по делу о взятке

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Следствие попросило суд арестовать министра культуры Крыма Арину Новосельскую по делу о взятке в 25 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство следствия об аресте Новосельской Арины Вадимовны на срок до 17 января 2022 года", – говорится в сообщении.

По данным СК, Новосельская в 2018 году получила взятку от бенефициара ООО "Меандр" за покровительство строительства Крымского государственного центра детского театрального искусства. Однако здание так и не было введено в эксплуатацию.

В отношении Новосельской возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

