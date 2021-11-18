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Происшествия

17:25

Главу Минкультуры Крыма Новосельскую обвиняют в получении взятки

происшествия

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следствие предъявило министру культуры Крыма Арине Новосельской обвинение в получении 25 миллионов рублей в качестве взятки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

В отношении Новосельской возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

"По местам жительства и работы Новосельской проведены обыски. Она задержана, ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

По данным СК, Новосельская в 2018 году получила взятку от бенефициара ООО "Меандр" за покровительство строительства Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении Новосельской. Он отметил, что они осуществляются в рамках системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней.

Также Аксенов выразил уверенность, что правоохранители разберутся в данной ситуации и сделают выводы в соответствии с законодательством.

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