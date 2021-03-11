Министр культуры Крыма извинилась за нецензурную брань на совещании с Аксеновым

Фото: ТАСС/Стоян Васев
Министр культуры Крыма Арина Новосельская рассказала, что нецензурно выругалась во время видеосовещания с главой республики Сергеем Аксеновым из-за неполадок с техникой.
"Когда перестала работать техника и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС (видео-конференц-связи. – Прим. ред.), у меня вырвались непарламентские выражения", – рассказала Новосельская в эфире телеканала "Крым 24".
Министр принесла извинения за свое поведение и отметила, что переживает из-за этой ситуации "больше всех".
Ранее сообщалось, что Новосельская произнесла нецензурную реплику во время совещания, где рассматривался ход работ на объектах культуры. В связи с инцидентом Аксенов поручил провести служебное расследование.
Похожий случай произошел в декабре прошлого года, когда на совещании с Аксеновым начальник трудовой инспекции Крыма Игорь Зворский высказался нецензурно. Оказалось, что у него случайно включился микрофон, а слова были сказаны во время телефонного разговора.
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