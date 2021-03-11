Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Во время видеоселектора министр культуры Крыма Арина Новосельская произнесла нецензурную реплику. В связи с инцидентом глава республики Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование.
Уточняется, что включение министра Новосельской было незапланированным. Она нецензурно выругалась, возмущаясь сбоями видеосвязи.
"Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще, что ли? Это что такое? Провести служебное расследование", – сказал глава.
Новосельская, в свою очередь, извинилась перед коллегами, сказав, что у нее "отключилась машина".
Ранее московский "Локомотив" уволил 23 человека из медиаслужбы, среди которых были сотрудники отдела маркетинга, пресс-службы, дизайна, SMM и IT-департамента.
Причиной увольнения стала фотография, выложенная одним из сотрудников в соцсетях. На снимке работники клуба позируют в футболке с нецензурной надписью.
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